الحزب الحاكم في اليابان يصوت لاختيار زعيم جديد

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رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يحضر مؤتمرا صحفيا حول استجابة اليابان لتفشي فيروس كورونا، في مقر إقامته الرسمي في طوكيو، اليابان، 17 يونيو/ حزيران، 2021. رويترز / عيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - يصوت الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يوم الأربعاء لاختيار زعيم جديد يكاد يكون من المؤكد أن يصبح رئيس الوزراء المقبل بعد أن أعلن رئيس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي أنه لن يرشح نفسه لولاية ثانية كزعيم للحزب.

ويتنافس على المنصب وزير الإصلاح الإداري والمسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا الشهير كونو تارو، وزير الخارجية السابق فوميؤ كيشيدا، وزيرة الشؤون الداخلية السابقة سانائي تاكائيتشي، وسيكو نودا من الجناح الليبرالي المتضائل في الحزب.

فيما يلي الخطوات التالية والتواريخ المهمة في التقويم السياسي لليابان.

ن المتوقع أن يحل الفائز في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي محل سوغا كرئيس وزراء لليابان بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس النواب القوي. * سيتعين على رئيس الوزراء الجديد التعامل مع اقتصاد يعاني من قيود طارئة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، الذي بدأ الآن فقط في التباطؤ وتخفيف الضغط على النظام الطبي. * على رئيس الوزراء الجديد أن يدعو إلى انتخابات هذا العام.

آليه التصويت

سيكون هناك 764 صوتا لانتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، على أن يصبح المرشح الذي سيحصل على الأغلبية رئيسا للحزب. * سيخصص نصف الأصوات (382) لنواب الحزب الليبرالي الذين سيدلون بصوت واحد لكل منهم. * يتم تحديد النصف الآخر من قبل 1.13 مليون عضو من أعضاء الحزب المسجلين لدى الحزب الليبرالي الديمقراطي. سيتم تخصيص الأصوات التي يبثها أعضاء الحزب وفقًا لنظام التمثيل النسبي الذي يسمى طريقة D‘Hondt. * إذا لم يفز أحد بالأغلبية في الجولة الأولى من التصويت ، فسيكون هناك تصويت إعادة بين أكبر اثنين من المرشحين. * سيتم الإدلاء بإجمالي 429 صوتًا في جولة الإعادة ، منها 382 نائبًا و 47 فرعًا حزبيًا محليًا سيتم تخصيص كل منها.

ماذا يحدث بعد تصويت قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي؟

بمجرد انتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي، يبدأ البرلمان جلسة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول لانتخاب رئيس الوزراء المقبل في البلاد. وسيتولى المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات مجلسي النواب والشيوخ أعلى منصب. * إذا اختار المجلسان مرشحين مختلفين، وفشلت المفاوضات بين المجلسين في الاتفاق على مرشح واحد، فإن قرار مجلس النواب هو الذي يقرر. بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس النواب، فمن المرجح أن يتم انتخاب زعيم الحزب رئيسياً للوزراء. * من المتوقع أيضا أن يشكل رئيس الوزراء الجديد حكومة جديدة وتعديل المديرين التنفيذيين للحزب الليبرالي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

ما موعد الانتخابات العامة القادمة؟

تستمر فترة عضوية الأعضاء الحاليين في مجلس النواب بالبرلمان حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول، مما يعني إجراء انتخابات عامة هذا العام. - يحتفظ رؤساء الوزراء بحق حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة. يجب إجراء الانتخابات المبكرة في غضون 40 يومًا من حل رئيس الوزراء لمجلس النواب. أفادت وسائل الإعلام المحلية ، نقلاً عن المسؤولين التنفيذيين في الحزب الليبرالي الديمقراطي، أنه من المحتمل حل مجلس النواب في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، مع تحديد موعد الانتخابات إما في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني أو 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. في اليابان، تُجرى الانتخابات تقليديًا يوم الأحد.



(من إعداد ساكورا موراكامي ، كيوشي تاكيناكا ؛ تحرير مايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)