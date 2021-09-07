جاسلي وتسونودا يستمران مع ألفا تاوري في 2022

أخبار اليابان

(رويترز) - قال فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول يوم الثلاثاء إن بيير جاسلي ويوكي تسونودا سيستمران في الدفاع عن ألوان الفريق في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الموسم المقبل.

وفاز السائق الفرنسي جاسلي بجائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا العام الماضي واحتل المركز الرابع في هولندا مطلع الأسبوع.

وسجل الياباني تسونودا المدعوم من هوندا نقاطا في ظهوره الأول في البحرين في مارس اذار الماضي.

وقال فرانتس توست رئيس ألفا تاوري في بيان "شاهدنا العلاقة الطيبة التي تربط بين هذا الثنائي والتي تقوم على التنافس في الحلبة والصداقة خارجها".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)









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