الأسهم اليابانية تغلق‭ ‬مرتفعة بفضل آمال التعافي الاقتصادي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة يوم الثلاثاء، ولامس المؤشر نيكي أعلى مستوى في خمسة أشهر فيما يأمل مستثمرون أن يتمكن رئيس الوزراء الجديد من تحفيز التعافي من خلال إجراءات أفضل لمواجهة أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.86 في المئة إلى 29916.14 نقطة بعدما لامس مستوى 30000 نقطة لأول مرة منذ التاسع من أبريل نيسان. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 في المئة إلى 2063.38 نقطة.

وسجل نيكي مكاسب للجلسة السابعة علي التوالي، وهي أطول موجة صعود منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني حين فاز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعزز الاتجاه الصعودي إعلان رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا المفاجئ يوم الجمعة أنه لن يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الشهر الجاري.

وذكرت مجلة أن فوميو كيشيدا، وهو منافس قوي لخلافة سوجا، دعا لحزمة تحفيز تتجاوز 30 تريليون ين (273 مليار دولار) لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام بقسم الأبحاث في تاتشيبانا سيكيورتيز "ستستمر قوة الدفع طالما نرى مؤشرات فوز الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة. وإذا ارتفعت معدلات التطعيم واستمر تراجع الإصابات الجديدة، سيمثل ذلك دعما أيضا للسوق".

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 9.86 بالمئة عقب تنفيذ المستثمر العالمي في التكنولوجيا صفقة مبادلة أسهم استراتيجية مع دويتشه تيلكوم.

وقفز سهم موراتا للتصنيع وكينيس لتصنيع الروبوت 5.5 بالمئة و4.91 بالمئة على الترتيب بعد الإعلان عن ضمهما إلى المؤشر نيكي 225 في إعادة تنظيم للمؤشر الشهر القادم.

وربح سهم نينتندو، التي ستنضم إلى المؤشر القياسي أيضا، 0.98 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html