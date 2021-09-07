تويوتا تعتزم إنفاق 13.5 مليار دولار لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية بحلول 2030

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت تويوتا موتور يوم الثلاثاء إنها تتوقع إنفاق أكثر من 13.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لتطوير بطاريات وأنظمة توريد بطاريات سعيا لتحقيق مركز قيادي على مستوى تكنولوجيا مهمة للسيارات خلال العقد المقبل.

وتتحرك أكبر شركة صناعة سيارات في العالم من حيث الحجم، والتي كانت رائدة بإنتاج سيارات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء من طراز بريوس، لتنفيذ أول خط للسيارات الكهربائية فقط العام المقبل.

وتحتل تويوتا مركزا قياديا في مجال تطوير البطاريات الكهربائية وقالت إنها تهدف لخفض تكلفة بطارياتها بنسبة 30 بالمئة أو أكثر من خلال المواد المستخدمة وأسلوب تصميم البطاريات.

وقالت فولكسفاجن ثاني أكبر شركة صناعة سيارات في العالم، يوم الثلاثاء إنها قد تضطر لزيادة الإنفاق لتحقيق التحول المزمع للقيادة الذاتية وبطاريات السيارات الكهربائية.

وقال الشركة الألمانية، التي تخطط لاستثمار 150 مليار يورو (178 مليار دولار) في أنطشتها بحلول 2025، مرارا إنه بوسعها تمويل هذا التحول استنادا للتدفقات النقدية الحالية.

(الدولار=109.85 ين)

(الدولار=0.8429 يورو)

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html