حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 221.64 مليون والوفيات 4 ملايين و757752

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 221.64 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و757752.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 649925 40182092

الهند 441042 33058843

البرازيل 583810 20899933

روسيا 368573 7030455

المملكة المتحدة 133274 7018927

فرنسا 115007 6839494

تركيا 58616 6541405

الأرجنتين 112673 5207695

إيران 111892 5184124

كولومبيا 125331 4919773

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 21220 1928930

36 - المغرب 13224 889532

39 - الأردن 10491 803351

43 - الإمارات 2050 725192

46 - تونس 23901 675771

47 - لبنان 8129 609189

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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