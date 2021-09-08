الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية

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طوكيو (رويترز) - صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية يوم الأربعاء مدعوما من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتراجع اليورو قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.05 بالمئة إلى 92.580 بعدما لامس 92.590 في وقت سابق من الجلسة الذي بلغه آخر مرة في الأول من سبتمبر أيلول.

ونزل اليورو 0.05 بالمئة ليجري تداوله مقابل 1.1836 دولار لأول مرة منذ الثاني من سبتمبر أيلول.

وارتفع الدولار 0.08 بالمئة إلى 110.385 ين بدعم من زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 1.385 بالمئة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ منتصف يوليو تموز، مسجلا ارتفاعا بمقدار ست نقاط أساسية تقريبا مقارنة بإغلاق الجمعة. وكان الاثنين عطلة في الولايات المتحدة.

وبالنسبة لبقية العملات نزل الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.73825 دولار أمريكي يوم الأربعاء مواصلا تراجع الجلسة السابقة التي انخفض خلالها 0.7 بالمئة.

واستقر الدولار الكندي عند 1.2641 دولار أمريكي بعدما انخفض بنحو 0.9 بالمئة في الجلسة المسائية.

ونزلت العملة الرقمية بتكوين واحدا بالمئة إلى نحو 46400 دولار بعدما انخفضت إلى 42900.01 دولار يوم الثلاثاء. وكانت لامست أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة عند 52956.47 دولار.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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