جرانت يخطف الأضواء مع أستراليا في تصفيات كأس العالم

أخبار اليابان





من ايان رينسوم

ملبورن (رويترز) - أنجبت كرة القدم الأسترالية العديد من اللاعبين البارزين أكثر من رايان جرانت لكن المدافع العنيد القادم من نيو ساوث ويلز يفوق الجميع في المجهود والإخلاص لمنتخب بلاده.

وقدم جرانت عرضا كبيرا آخر يوم الثلاثاء وسجل هدفه الدولي الأول في الفوز 1-صفر على فيتنام في تصفيات كأس العالم في هانوي.

وأحرز جرانت هدف اللقاء الوحيد بضربة رأس لتخرج أستراليا بالنقاط الثلاث كما فعلت أمام الصين يوم الخميس الماضي.

وهذا الفوز العاشر على التوالي لأستراليا في كل مراحل التصفيات الآسيوية، لتتصدر المجموعة الثانية.

والظهير الأيمن البالغ عمره 30 عاما هو اللاعب الوحيد في تشكيلة المدرب جراهام أرنولد من الدوري الأسترالي. ويحترف 26 لاعبا آخر في مسابقات للدوري تمتد من اسكتلندا إلى اليابان.

ونظرا لعدم قدرة أستراليا على استضافة مباريات في تصفيات كأس العالم بسبب قواعد الحجر الصحي الصارمة التي تفرضها لاحتواء انتشار فيروس كورونا فإن الانضمام إلى منتخب أستراليا كان تضحية كبيرة من جرانت الذي ربما ينتهي به المطاف بعيدا عن بلاده لمدة شهرين.

وقال المدرب أرنولد لوسائل إعلام أسترالية "أنا ممتن بشدة للمجهود التي يقدمه رايان. هو اللاعب الوحيد من الدوري الأسترالي الذي سارع لتلبية دعوة الانضمام للفريق ويبذل أقصى ما لديه لمنتخب بلاده".

وعلى عكس معظم زملائه الذين فضلوا السفر إلى الخارج للانضمام لمسابقات الدوري المختلفة بسبب العقود السخية قضى جرانت معظم مسيرته في الدوري الأسترالي وخاض أكثر من 200 مباراة مع سيدني إف.سي بطل الدوري المحلي خمس مرات.

وأصبح بذلك بطلا قوميا في أستراليا رغم أنه يفتقر إلى الشهرة على المستوى العالمي.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html