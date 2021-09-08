نيكي يغلق عند أعلى مستوى في نحو 6 أشهر مع اقتناص أسهم رخيصة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي يوم الأربعاء عند أعلى مستوى فيما يقرب من ستة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة على أمل حدوث تعاف اقتصادي، بينما قفز سهم سوفت بنك بفضل صفقة تبادل أسهم مع دويتشه تليكوم.

وصعد نيكي 0.89 في المئة إلى 30181.21 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس آذار. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 في المئة إلى 2079.61 نقطة.

وقال سويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوسمو سيكيورتيز "أدرك المستثمرون الأجانب، الذين لم يكونوا يعيرون الأسهم اليابانية اهتماما يذكر، كم هي رخيصة".

وخفضت التراجعات الأخيرة في الأسواق اليابانية قيم الأسهم. وجاءت المكاسب الأخيرة بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا المفاجئ في الأسبوع الماضي أنه لن يسعي لإعادة انتخابه زعيما لحزبه.

ويجري حزبه الديمقراطي الليبرالي انتخابات لاختيار قيادة جديدة في 29 سبتمبر أيلول، ومن شبه المؤكد أن يصبح الفائز رئيس وزراء اليابان القادم.

وأغلق سهم سوفت بنك مرتفعا 4.64 بالمئة بعدما أبرمت صفقة تبادل أسهم بقيمة سبعة مليارات دولار مع دويتشه تليكوم.

وسجل سهم سوفت بنك أفضل أداء على نيكي يليه سهم نيكون الذي ارتفع 4.18 بالمئة وراكوتين جروب الذي زاد 3.89 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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