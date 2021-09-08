مدرب الصين يأمل أن يعيد معسكر الامارات فريقه للطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم

أخبار اليابان





من مايكل تشيرش

هونج كونج (رويترز) - يأمل مدرب الصين لي تي أن يعيد معسكر الامارات الذي يستغرق شهرا حملة فريقه إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بعدما تجرعت الصين الهزيمة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بالخسارة 1-صفر أمام اليابان.

وتسعى الصين للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ ظهورها الأول في 2002 لكنها استهلت مشوارها في التصفيات بشكل مخيب.

وجاءت الهزيمة أمام اليابان بعد أقل من أسبوع على الخسارة 3-صفر أمام استراليا لتتذيل الصين المجموعة الثانية بعد جولتين.

وقال لي عقب الهزيمة في الدوحة "سنتدرب بكل قوة وأتمنى أن تتحسن لياقة اللاعبين خلال معسكر الامارات الذي يستغرق شهرا.

"أتمنى أن نحصل على فرصة لخوض مباريات ودية أمام فرق أكثر قوة منا.

"قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات الحالية لم نخض مباريات قوية منذ قرابة عامين بسبب وباء كوفيد-19".

وخاضت الصين مباراتيها في قطر بسبب قيود السفر إلى استراليا.

وسيسافر منتخب الصين إلى الامارات يوم الأربعاء ليقيم معسكرا في الشارقة قبل مباراته المقبلة في التصفيات أمام فيتنام في السابع من أكتوبر.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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