باخ يعلن تعليق عضوية كوريا الشمالية في اللجنة الأولمبية الدولية

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(رويترز) - قرر توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء تعليق عضوية كوريا الشمالية في اللجنة الأولمبية الدولية حتى نهاية 2022، ما يعني غيابها عن الأولمبياد الشتوي في بكين بعد غيابها عن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال باخ في مؤتمر صحفي "تم تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى نهاية عام 2022 نتيجة لقرارها الأحادي بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو".

وأضاف باخ أن القرار يعني أن اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية لن تتلقى دعما ماليا خلال فترة الإيقاف وستفقد نهائيا الدعم الذي تم حجبه في السابق بسبب العقوبات.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن اللجنة احتفظت بحقها في اتخاذ قرارات بشأن أي رياضي يتأهل من كوريا الشمالية إلى أولمبياد بكين الشتوي 2022 وإعادة النظر في مدة الإيقاف.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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