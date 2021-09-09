حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 222.51 مليون والوفيات 4 ملايين و770499

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 222.51 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و770499.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 651760 40471649

الهند 441411 33096718

البرازيل 584171 20913578

المملكة المتحدة 133674 7094592

روسيا 370165 7065904

فرنسا 115159 6854028

تركيا 58616 6541405

الأرجنتين 112851 5211801

إيران 112430 5210978

كولومبيا 125378 4921410

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 21220 1928930

36 - المغرب 13296 893462

39 - الأردن 10501 804326

43 - الإمارات 2053 726025

46 - تونس 23993 678363

47 - لبنان 8144 610197

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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