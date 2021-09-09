ديوكوفيتش ينتفض ويهزم بريتيني في أربع مجموعات

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من ستيف كيتينج

نيويورك (رويترز) - عوض نوفاك ديوكوفيتش تأخره ليفوز على منافسه ماتيو بريتيني بنتيجة 5-7 و6-2 و6-2 و6-3 ويتأهل إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليل الأربعاء.

وأصبح ديوكوفيتش على بعد فوزين من تحقيق لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي وإكمال ألقاب البطولات الأربع في عام واحد.

وكانت المواجهة بين بريتيني وديوكوفيتش، الذي خسر المجموعة الأولى في آخر مباراتين، هي الثالثة هذا العام لكن دائما كان هناك الكثير على المحك في أول مواجهتين.

وانتصر المصنف الأول عالميا على نظيره الإيطالي في أربع مجموعات في كل من دور الثمانية في فرنسا المفتوحة ونهائي ويمبلدون.

وحصل بريتيني البالغ عمره 25 عاما على فرصة ثالثة لإنهاء أحلام ديوكوفيتش في حصد الألقاب الأربعة لكنه فشل في استغلالها إذ انتزع فرصة واحدة فقط من خمس فرص لكسر الإرسال وكانت في المجموعة الأولى.

لكن الطريق سيصبح صعبا على اللاعب الصربي إذ يواجه ألكسندر زفيريف المصنف الرابع وهو من أنهى آمال ديوكوفيتش في إكمال العام الذهبي بالفوز بالألقاب الأربع الكبرى وذهبية أولمبياد طوكيو في العام ذاته عندما انتصر عليه في قبل نهائي الألعاب مطلع الشهر الماضي.

وتأهل زفيريف إلى قبل النهائي وهو يملك السجل الحالي الأفضل إذ انتصر للمباراة 16 على التوالي بتغلبه 7-6 و6-3 و6-4 على الجنوب أفريقي غير المصنف لويد هاريس.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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