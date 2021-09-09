نيكي ينزل من ذروة 6 أشهر وسط مخاوف من تباطؤ النمو

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طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي من أعلى مستوى في ستة أشهر ليغلق منخفضا يوم الخميس، متمشيا مع الأسواق العالمية مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وأغلق نيكي منخفضا 0.57 في المئة عند 30008.19 نقطة ليوقف ثمانية أيام متتالية من المكاسب كانت أطول موجة منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 في المئة إلى 2064.93 نقطة منخفضا من أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة عقود عند 2079.61 يوم الأربعاء.

وقال أحد المشاركين في السوق في شركة أوراق مالية محلية "بعد سلسلة المكاسب الطويلة من الطبيعي أن يكون هناك بعض عمليات البيع".

كانت مجموعة سوفت بنك أكبر خاسر على مؤشر نيكي حيث انخفضت بنسبة 1.93 بالمئة. وصعد السهم يوم الأربعاء بعد صفقة تبادل أسهم بقيمة سبعة مليارات دولار مع شركة دويتشه تليكوم.

وكان قطاع النقل الجوي هو القطاع الفرعي الأسوأ أداء على توبكس إذ نزل 1.74 بالمئة.

وتراجعت الخطوط الجوية اليابانية 1.62 بالمئة بعد أن قالت مصادر إنها تتطلع إلى جمع 300 مليار ين لمواجهة تحديات التمويل المتوقعة.

وسجل قطاع الكهرباء والغاز أفضل أداء إذ ارتفع 3.2 بالمئة.

وكانت شركة طوكيو القابضة للكهرباء أكبر الرابحين على مؤشر نيكي حيث قفز سهمها 11.03 بالمئة يليها ارتفاع بنسبة 5.36 بالمئة لشركة كانساي للطاقة الكهربية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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