اليابان تنسحب من استضافة كأس العالم للأندية 2021 بسبب كورونا

أخبار اليابان





(رويترز) - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس إن الاتحاد الياباني للعبة انسحب من استضافة كأس العالم للأندية 2021 بسبب وضع جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وكان من المقرر أن تقام البطولة السنوية، التي يشارك فيها أبطال القارات الست، في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وأضاف الفيفا في بيان "يمكن للفيفا أن يؤكد أن الاتحاد الياباني أبلغه اليوم، أنه بسبب أوضاع جائحة كوفيد-19 والاستضافة في البلاد، لم يعد بإمكانهم استضافة كأس العالم للأندية 2021.

"يود الفيفا أن يتوجه بالشكر للاتحاد الياباني على عمله والتزامه، ويتطلع للعودة لليابان في المستقبل. سيعلن الفيفا عن المزيد من التفاصيل بشأن الدولة المضيفة البديلة لكأس العالم للأندية 2021 في الوقت المناسب".

ويأتي القرار بعدما قررت الحكومة اليابانية رسميا الخميس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة كوفيد-19 في عدة مناطق بالبلاد، وذلك لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.

واختار الفيفا اليابان لاستضافة البطولة التقليدية التي تشارك فيها سبعة أندية، بعد تأخر انطلاق بطولة موسعة للأندية تضم 24 فريقا والتي كان من المقرر إقامتها في الصين في يونيو حزيران 2021 بسبب الجائحة.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الاتحاد الياباني، الذي استضاف البطولة آخر مرة عام 2016، كان يعتزم تنظيم نسخة العام الحالي كجزء من احتفالاته بالذكرى المئوية لتأسيسه.

ولا تزال إقامة بطولة للأندية تضم 24 فريقا على جدول أعمال الفيفا، وقال الرئيس جياني إنفانتينو العام الماضي إنهم بحاجة فقط لتحديد موعدها.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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