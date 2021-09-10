توبكس الياباني عند أعلى مستوى منذ 1990 بدعم آمال في حكومة جديدة وتحسن الأرباح

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طوكيو (رويترز) - بلغ المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر، ولامس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوى له منذ 1990، ليواصلا مسيرة الصعود منذ نهاية أغسطس على أمل تشكيل حكومة جديدة والمزيد من التحسن في الأرباح.

كما دعمت أنباء تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ أجريا محادثات عبر الهاتف الارتفاع أيضا من خلال تهدئة المخاوف حيال التوتر الصيني الأمريكي القائم.

وارتفع المؤشر نيكي 1.25 بالمئة إلى 30381.84 نقطة، وهي الجلسة التاسعة من المكاسب في العشر جلسات الماضية. وفي الأسبوع، ارتفع 4.3 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس 1.29 بالمئة إلى 2091.65 نقطة.

وعززت الآمال في أن يعطي زعيم جديد للحزب الحاكم باليابان حافزا اقتصاديا وأن يحقق فوزا حاسما في الانتخابات أسعار الأسهم بعد أن عرض رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الاستقالة الأسبوع الماضي.

وتتزايد التوقعات بفوز الوزير المسؤول عن حملة التطعيم تارو كونو بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تحسنت توقعات أرباح الشركات اليابانية مؤخرا مع اقتراب وتيرة التطعيم باللقاحات في البلاد من تلك السائدة بالدول المتقدمة الأخرى.

وكانت القطاعات المالية من أكبر الرابحين بعد أن أعلنت إس.بي.آي هولدنجز عن عرض لشراء حصة تقترب من الأغلبية في شينسي بنك.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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