الوزير الياباني المسؤول عن حملة التطعيم يعلن ترشحه لرئاسة الحزب الحاكم

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طوكيو (رويترز) - أعلن تارو كونو الوزير الياباني المسؤول عن حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19 والذي يحظى بشعبية كبيرة ترشحه يوم الجمعة في انتخابات زعامة الحزب الحاكم والتي تؤهله لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل معززا صورته كإصلاحي صريح بصبغة محافظة.

وكونو ثالث مرشح يخوض غمار سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر الذي بدأ الأسبوع الماضي لدى إعلان رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا تنحيه.

لكن يبدو أن كونو يحظى بتفوق على المرشحين الآخرين وهما وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا ووزيرة الشؤون الداخلية السابقة ساناي تاكايتشي.

وأظهر استطلاع رأي أجرته وسائل إعلام محلية كبرى الأسبوع الماضي إن ثلث المشاركين تقريبا يرون أن كونو (58 عاما) هو أنسب مرشح ليخلف سوجا.

وقال كونو "سأترشح في سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر" مضيفا أنه سيكون قائدا متعاطفا "يضحك ويبكي مع" الشعب الياباني وسيسعى لمنح كل من يعمل بجد فرصة للنجاح.

وتعهد كونو بتعزيز الردع الياباني في مواجهة "محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم". وكان مسؤولون قد حذروا الصين من مغبة نهجها لفرض الهيمنة في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

ومن المؤكد فعليا تولي الفائز في الانتخابات التي ستجرى في 29 سبتمبر أيلول رئاسة الوزراء لأن الحزب لديه أغلبية في مجلس النواب. ويجب أن يعقد المجلس كذلك انتخابات برلمانية بحلول 28 نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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