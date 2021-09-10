متسابق الدراجات الهولندي دومولين يخضع لجراحة بعد حادث

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(رويترز) - سيغيب متسابق الدراجات الهولندي توم دومولين عن السباقات والبطولات حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن صدمته سيارة خلال التدريبات.

وأصيب دومولين الذي سبق له الفوز ببطولة العالم لسباق ضد الساعة والحصول على فضية في أولمبياد طوكيو الصيفي هذا العام بكسر في الرسغ الأيمن وسيخضع لعملية جراحية لإصلاح الإصابة يوم الجمعة.

وقال دومولين متسابق فريق جامبو-فيسما في بيان "هذه خيبة أمل كبيرة لي. انتهى الموسم بالنسبة لي.

"هذه خيبة أمل كبيرة لأنني حققت للتو تقدما في التدريب.. وشعرت بثقة كبيرة في النفس".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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