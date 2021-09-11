الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور اليابان الأسبوع المقبل

أخبار اليابان

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية السفير سونج كيم سيسافر إلى طوكيو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وقضايا أخرى.

وقالت الوزارة في بيان إن كيم سيناقش أيضا خلال زيارته سبل "الحل العاجل لقضية المحتجزين" في إشارة إلى مواطنين يابانيين وغيرهم أمسكت بهم كوريا الشمالية في التسعينيات وما زالت تحتجزهم.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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