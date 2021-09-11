ديوكوفيتش يصعد لنهائي أمريكا للتنس ويقترب من الإنجاز

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من إيمي تينيري

نيويورك (رويترز) - حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على فرصته في حصد جميع الألقاب الأربعة للبطولات الكبرى للعام الحالي عندما فاز ليل الجمعة على الألماني ألكسندر زفيريف 4-6 و6-2 و6-4 و4-6 و6-2 في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وأصبح اللاعب الصربي أيضا على بعد انتصار واحد فقط من حصد اللقب الكبير رقم 21 والانفراد بالرقم القياسي العالمي الذي يتقاسمه حاليا مع السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال برصيد 20 لقبا كبيرا لكل لاعب.

وغاب فيدرر ونادال عن آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب الإصابة.

وجاء انتصار ديوكوفيتش ليل الجمعة على زفيريف أمام جمهور كبير في ملعب آرثر آش وبحضور رود ليفر وهو آخر لاعب فاز بجميع الألقاب الأربعة الكبرى في عام واحد قبل 52 عاما.

وبهذا الانتصار ينتقم اللاعب الصربي لهزيمته أمام زفيريف في أولمبياد طوكيو الصيفي هذا العام.

وسيلتقي ديوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا والذي فاز في مباراة قبل النهائي الأخرى 6-4 و7-5 و6-2 على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم (21 عاما).

ونجح زفيريف في كسر إرسال ديوكوفيتش لأول مرة يوم الجمعة بفضل خطأ مزدوج من اللاعب الصربي في المجموعة الأولى قبل أن يتفوق المصنف الأول في المجموعتين الثانية والثالثة ويتقدم 2-1.

لكن زفيريف نجح في معادلة النتيجة 2-2 بعد ذلك لتمتد المباراة لمجموعة خامسة فاصلة بدأها ديوكوفيتش بقوة وكسر إرسال المنافس الألماني مبكرا وحافظ على تفوقه محققا الفوز.

وقال ديوكوفيتش بعد الانتصار "تتبقى مباراة واحدة ببساطة فلنفعلها.

"سأضع قلبي وروحي وجسمي ورأسي في هذه المباراة. سأتعامل مع المباراة المقبلة وكأنها آخر مباراة في مسيرتي الرياضية".

وعن أجواء المباراة قال ديوكوفيتش (34 عاما) الذي لم تكن علاقته بجمهور نيويورك طيبة في جميع الأوقات "هذه أفضل أجواء عرفتها في البطولة حتى الآن.

"هذه هي اللحظات التي نعيش من أجلها وهذه هي الفرص التي نحلم بها في كل يوم.. لهذا أشكركم شكرا جزيلا لأنكم هيأتم هذه الأجواء المميزة".

وعن زفيريف الذي اقترب من الفوز بالبطولة كثيرا قبل عامين قال اللاعب الصربي "ألكسندر بطل كبير وأنا معجب به داخل وخارج الملعب.. وكنت أعرف مسبقا أن المباراة أمامه ستكون صعبة للغاية".

وهذا هو خامس انتصار يحققه ديوكوفيتش على زفيريف مقابل ثلاث هزائم أمام اللاعب الألماني.

ومن جهته أشاد زفيريف بمنافسه الصربي قائلا "إذا نظرتم إلى الأرقام والإحصاءات ومباريات التنس فإنه الأفضل على مر العصور..

"كما أن أمامه فرصة للفوز بجميع الألقاب الأربعة الكبرى في نفس العام. كيف يمكن التنافس مع كل هذا؟".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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