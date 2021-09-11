نادال يتعافى من مشكلة بالقدم بعد العلاج في برشلونة

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(رويترز) - قال نجم التنس الإسباني رفائيل نادال يوم السبت إنه يتعافى في منزله بعد تلقيه علاجا في برشلونة بسبب مشكلة في القدم اضطرته إلى إنهاء مسيرته في موسم 2021 مبكرا.

وعانى نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من مشكلات في الظهر في بداية الموسم الحالي انسحب بسببها من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو الصيفي.

وأعلن نادال (35 عاما) المصنف الخامس عالميا في الشهر الماضي أنه لن يشارك في أي بطولة خلال ما تبقى من الموسم الحالي بسبب تأثيرات إصابة قديمة في القدم.

وعبر موقع إنستجرام قال نادال إن علاجه أكتمل وإنه عاد إلى منزله للراحة والتعافي.

وقال مصدر قريب من فريق نادال إن اللاعب الذي يستخدم اليد اليسرى في اللعب لم يخضع لعملية جراحية.

وقال اللاعب المخضرم "يمكنني القول إنني توجهت إلى برشلونة مع فريقي والطاقم الطبي للخضوع لعلاج في قدمي وسأحتاج نتيجة لذلك للراحة لأيام قليلة وللابتعاد عن الملاعب لبضعة أسابيع".

وأضاف نادال "بالفعل عدت إلى المنزل من أجل التعافي".

وكان نادال تعرض لمتاعب في القدم في 2005 وقال إنه يخضع لعلاج مختلف هذه المرة أملا في التخلص من المشكلات والاستمرار في الملاعب لبضع سنوات قادمة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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