الوزير الياباني المسؤول عن حملة التطعيم يتصدر استطلاعات الرأي لخلافة رئيس الوزراء الياباني

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كونو تارو رئيس برنامج التطعيم الياباني والنائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الليبرالي الحاكم، يحضر مؤتمرًا صحفيًا حيث يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب في طوكيو، اليابان، 10 سبتمبر/ أيلول 2021. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - قاد الوزير الياباني المسؤول عن اللقاحات كونو تارو استطلاعا للرأي العام حول من يجب أن يخلف رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

حصل كونو على 27٪ من التأييد في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيكاي وتليفزيون طوكيو الذي سأل من سيكون ”الشخص المناسب“ لقيادة الحزب ويصبح رئيس الوزراء المقبل.

وصدرت نتائج الاستطلاع التي جرت في 9-11 سبتمبر/ أيلول يوم السبت.

وجاء الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي إيشيبا شيغيرو في المرتبة التالية بنسبة 17٪، وحل رئيس لجنة السياسة السابق فوميؤ كيشيدا في المركز الثالث بنسبة 14٪. وجاءت وزيرة الشؤون الداخلية السابقة سانائي تكايشي في المرتبة الخامسة بنسبة 7٪.

أعلن كونو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الإصلاح الإداري، ترشيحه يوم الجمعة، وهو ثالث مرشح يعلن نيته رسميًا بعد كيشيدا وتاكيتشي.

ذكرت وكالة جيجي الإخبارية يوم السبت نقلا عن مصادر مقربة منه أن إيشيبا قد لا يترشح لقيادة الحزب وبدلا من ذلك من المرجح أن يدعم مرشحًا آخر.

قال سوغا، في خطوة مفاجئة في 3 سبتمبر/ أيلول إنه سيتنحى عن منصبه، مما يمثل نهاية لفترة عام واحد شابها انخفاض التأييد الشعبي وعدم الرضا عن استجابته لفيروس كورونا.

وقد مهد ذلك الطريق للتصويت على القيادة الجديدة في 29 سبتمبر/ أيلول بين أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي والمشرعين على مستوى القاعدة. يكاد الفائز يضمن رئاسة الوزراء لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي يتمتع بأغلبية في مجلس النواب الياباني.

أفادت وكالة كيودو نقلاً عن نواب الحزب الحاكم أنه عقب التصويت على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، من المرجح أن تجري اليابان انتخابات عامة في النصف الأول من نوفمبر.

يأتي هذا الاستطلاع في أعقاب الاستطلاعات السابقة التي أظهرت دعمًا شعبيًا قويًا لكونو، 58 عامًا ليخلف سوغا.

(من إعداد روكي سويفت في طوكيو؛ تحرير راجو جوبالاكريشنان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)