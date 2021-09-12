حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 224.39 مليون والوفيات 4 ملايين و801264

أخبار اليابان





(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 224.39 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و801264.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 661133 41061868

الهند 442317 33208330

البرازيل 585846 20974829

المملكة المتحدة 134144 7197662

روسيا 372544 7121516

فرنسا 115442 6887791

تركيا 59608 6635650

الأرجنتين 113283 5221809

إيران 113824 5275567

كولومبيا 125529 4926772

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 21333 1939408

36 - المغرب 13488 902694

39 - الأردن 10542 806501

43 - الإمارات 2062 728266

46 - تونس 24086 681664

47 - لبنان 8237 612713

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html