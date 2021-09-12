المدافع ناجاتومو يعود إلى ناديه السابق طوكيو

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(رويترز) - عاد المدافع الياباني الدولي يوتو ناجاتومو إلى ناديه السابق طوكيو إف.سي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم بعد أن أمضى أكثر من عقد كامل في أوروبا.

وكان ناجاتومو الذي أتم عامه 35 يوم الأحد بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف طوكيو إف.سي في 2007 قبل أن يلعب بعد ذلك في إيطاليا وتركيا وفرنسا.

وخلال فترته الأولى أمضى ناجاتومو ثلاثة أعوام ونصف مع طوكيو قبل أن يمضي سبعة مواسم في إيطاليا حيث شارك في 170 مباراة في الدوري الأول ثم انتقل إلى غلطة سراي التركي في 2018.

وفي الموسم الماضي لعب ناجاتومو مع مرسيليا الفرنسي لكنه لم يرتبط بأي فريق منذ انتهاء عقده في أخر الموسم الماضي.

وشارك ناجاتومو في 127 مباراة دولية مع المنتخب الياباني منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2008 وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس آسيا في 2011.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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