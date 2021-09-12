اليابان تقول إنها رصدت غواصة يُشتبه بأنها صينية قرب مياهها الإقليمية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الدفاع اليابانية يوم الأحد إنها رصدت غواصة يُعتقد أنها من الصين في مياه بالقرب من جزر اليابان الجنوبية، مع استمرار التوتر البحري في المحيط الهادي.

وأضافت الوزارة في بيان أن البحرية اليابانية رصدت صباح يوم الجمعة غواصة تبحر باتجاه الشمال الغربي خارج المياه الإقليمية بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما، وهي جزء من مقاطعة كاجوشيما، كما جرى رصد مدمرة صينية في الجوار.

وتشكو اليابان منذ سنوات من توغلات سفن صينية عديدة في مياهها الإقليمية وبالقرب من جزر متنازع عليها. وكثيرا ما ترد الصين بغضب على إبحار سفن أمريكية عبر المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وهو ما تقول واشنطن إنه يأتي في إطار حرية الملاحة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور فيتنام ضمن رحلة إلى جنوب شرق آسيا، إنه يتعين على هذين البلدين الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي مما من شأنه أن يعقد النزاعات ويضخمها.

وذكر البيان الصادر يوم الأحد أن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت السفينتين في منطقة متاخمة تقع خارج المياه الإقليمية حيث يتعين على السفن تحديد هويتها. وأضاف البيان أن وزير الدفاع نوبو كيشي أصدر تعليمات لموظفيه "بجمع المعلومات ومواصلة المراقبة اليقظة".

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب تعليق حتى الآن ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في السفارة الصينية للتعليق يوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الغواصة واصلت السير غربا في المحيط بالقرب من جزيرة يوكوات.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html