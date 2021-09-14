الإيمان بالنفس والاستراتيجية: كونو تارو يقلب السباق نحو كرسي رئاسة وزراء اليابان

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كونو تارو رئيس برنامج التطعيم الياباني والنائب في الحزب الليبرالي الديمقراطي الليبرالي الحاكم، يحضر مؤتمرًا صحفيًا حيث يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب في طوكيو، اليابان، 10 سبتمبر/ أيلول 2021. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - عندما كان كونو تارو، المنافس الرئيسي في اليابان على منصب رئيس الوزراء، طالبا في المدرسة الثانوية، طلب من والده إرساله إلى الخارج للدراسة في الجامعة، لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع.

بدلاً من ذلك، اصطحبه والده، وهو سياسي بارز في الحزب الحاكم، إلى حفل استقبال في السفارة الأمريكية في محاولة لإثبات أن لغته الإنكليزية ليست جيدة بما فيه الكفاية.

لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية.

كتب كونو في كتاب حديث ”تجولت في الغرفة وأخبرت الناس بحماس، بلغتي الإنكليزية الركيكة، كيف أرغب في الدراسة في الخارج، لكن والدي كان يعارض ذلك، لذلك كانت لدي مشكلة“.

قال الجميع لا، يجب أن ينتظر. لكن هذا الرد، وربما جرأة ابنه، أقنع الأب بطريقة ما، وانتهى الأمر بكونو بقضاء أربع سنوات في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة.

يبلغ وزير اللقاحات الياباني من العمر الآن 58 عامًا ويجيد اللغة الإنكليزية بطلاقة ويأمل في استغلال هذا المزيج المبكر من الثقة بالنفس والاستراتيجية والعناد ليصبح زعيمًا للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ورئيسًا للوزراء.

بالإضافة إلى سيرة ذاتية مرصعة بمناصب رفيعة المستوى مثل الشؤون الخارجية والدفاع، فإن لديه حسابين ​​على تويتر باللغة اليابانية والإنكليزية، وفي عالم من السياسيين الرصين، يتحدث بصراحة، على عكس رئيس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي.

قال كوري والاس، متخصص السياسة الخارجية في جامعة كاناغاوا ”كونو يتواصل بصرامة، إنه يتحدث للناس“.

وأضاف والاس: ”إنه موجود دائمًا، ويعقد مؤتمرات صحفية حول إطلاق اللقاح وما إلى ذلك“. ”بدا سوغا وكأنه يتواصل فقط عندما كان مضطرًا لذلك“.

يتصدر كونو استطلاعات الرأي بانتظام كخيار الناخبين لرئيس الوزراء المقبل، مما سيساعده في استقطاب كل من الأعضاء العاديين في انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي، والمشرعين الشباب القلقين بشأن الاحتفاظ بوظائفهم مع اقتراب الانتخابات العامة هذا العام.

قال إيرو هينو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واسيدا، إن الصورة التي يتفوق فيها كونو يمكن أن تتفوق على السياسة.

وأضاف هينو: ”سيختار المشرعون بالتأكيد من يعتقدون أنه أفضل لإعادة انتخابه“.

”إنهم يفكرون في ملصقات الانتخابات، ووجوههم عليها مع رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي. هذا صحيح بشكل خاص في المناطق الحضرية، ومع الشباب.“

وسائل التواصل الاجتماعي

ازدهر التواصل مع كونو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن لديه 2.4 مليون متابع على تويتر.

تحولت المنشورات الغريبة التي ظهرت في أوائل هذا العام، والتي تضمنت صورًا أو ميمز أو قناعًا به جمجمة ديناصور، إلى الترويج للقاح وإلقاء الضوء على اجتماعات السياسة عبر الإنترنت.

أقام كونو علاقة حقيقية مع أولئك الذين لا يهتمون عادة بالسياسيين عندما اندلع النقاش عبر الإنترنت بعد أن حظر بعض أولئك الذين اختلفوا معه على تويتر.

لكن هذا الحادث يلقي الضوء أيضًا على واحدة من أكبر نقاط ضعفه، كما يقول المحللون.

قال والاس: ”يريدك أن تحبه، ويريد أن يحبك، لكن لديه القليل من الغضب وقد يكون ذلك عبئًا“.

في عام 2019، عندما وبخ وزير الخارجية كونو السفير الكوري الجنوبي خلال لقاء أمام الكاميرات قائلاً له إنه ”وقح للغاية“.

تثير هذه الذكريات الذعر في كوريا الجنوبية، التي لديها علاقات متوترة بالفعل مع اليابان، بشأن الموقف المحافظ الذي اتخذه كونو بشأن السياسات الرئيسية عندما كان وزيرًا في الحكومة.

وهذا يتناقض مع والده، يوهي كونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الذي كتب اعتذارًا تاريخيًا في عام 1993 لـ ”نساء المتعة“، وهو تعبير ملطف عن أولئك الذين أجبروا على العمل في بيوت الدعارة في اليابان في زمن الحرب.

وقد شددت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية من موقفه المتشدد، ويخشى بعض المعلقين أن العلاقات المتوترة بالفعل قد لا تتحسن.

ولكن في الداخل، هناك أمل في أن يتمكن كونو الذي تذكر طبيعته المتميزة برئيس الوزراء الأسبق جونيئشيرو كويزومي، الذي كان في المنصب من عام 2001 إلى عام 2006، من إنجاز الأمور.

يقول المحللون إن معظم اللوم في تعامل اليابان مع الوباء وقع على سوغا، مما أدى إلى ضياع وتدني شعبية حكومته، بينما قام كونو ببناء صورة للعمل الجاد في طرح اللقاح.

لم تحقق إجراءات الطوارئ في اليابان الكثير حتى وقت قريب للحد من الإصابات بالفيروس، ولكن بعد بداية بطيئة ارتفعت معدلات التطعيم إلى أكثر من النصف بقليل، واقتربت من الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى.

قال كينجي شيبويا، المدير السابق لمعهد صحة السكان في كينجز كوليدج لندن، الذي أدار التطعيمات البلدية في محافظة فوكوشيما، شمال طوكيو: ”لقد تغلب على جميع العقبات والأعذار البيروقراطية التي قدمتها بشكل خاص وزارة الصحة“.

”أعتقد أنه المرشح الوحيد الذي يمكنه تحدي الوضع الراهن“.

لكن يجب أن يفوز كونو أولاً، مما يعني أنه سيتعين عليه التغلب على المخاوف عميقة الجذور لكبار السن من أنه قد يكون من الصعب السيطرة عليه.

وأضاف والاس ”هذا لا يعني أن كونو يعارض تماما ما يريد الحزب أن يفعله“. لكنه سيكون رئيس وزراء مختلف بطريقة أو بأخرى”.

(شارك في التغطية جو مين بارك وروكي سويفت ؛ تحرير بقلم كلارنس فيرنانديز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)