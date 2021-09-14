بايدن يعتزم استضافة قادة أستراليا والهند واليابان بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل

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واشنطن (رويترز) - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استضافة أول قمة بالحضور الشخصي لزعماء دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، والتي تسعى لتعزيز التعاون للتصدي لنفوذ الصين المتنامي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن القمة ستعقد في البيت الأبيض بواشنطن يوم 24 سبتمبر أيلول. وستتزامن زيارات رؤساء الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والهندي ناريندرا مودي والياباني يوشيهيدي سوجا للولايات المتحدة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتي سيلقي بايدن خطابا فيها يوم 21 سبتمبر أيلول.

كان قادة المجموعة قد عقدوا اجتماعا عن بعد في مارس آذار وتعهدوا بالعمل عن كثب بشأن لقاحات كوفيد-19 والمناخ وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة في مواجهة التحديات الآتية من بكين.

وقالت ساكي "استضافة قادة المجموعة توضح أن الانخراط في منطقة المحيطين الهندي والهادي أولوية لدى إدارة بايدن و(نائبته كاملا) هاريس، وهو ما يشمل ترتيبات جديدة متعددة الأطراف لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".

كان كورت كامبل منسق السياسة الأمريكية الخاصة بالمحيطين الهادي والهندي قد قال في يوليو تموز إن الاجتماع الذي سينعقد بالحضور الفعلي ويجري التخطيط له منذ فترة طويلة سيتمخض عن التزامات "حاسمة" بشأن دبلوماسية اللقاحات والبنية التحتية.

وقالت ساكي إن قادة المجموعة سوف "يركزون على تعميق علاقاتنا ودفع التعاون العملي في مجالات مثل مكافحة كوفيد-19 والتعامل مع أزمة المناخ والشراكة في التكنولوجيات الناشئة والفضاء الشبكي، وتعزيز الحرية والانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادي".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن البنية التحتية ستكون من بين الموضوعات خلال القمة التي ستجرى بالحضور الشخصي.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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