الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم

أخبار اليابان





(رويترز) - صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد أن أدت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم في الولايات المتحدة إلى ضبابيبة بشأن الإطار الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1804.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 1807.10 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الأمريكيين 0.1 بالمئة في أغسطس آب مخالفا توقعات أشارت إلى زيادة قدرها 0.3 بالمئة وهو ما أثر سلبا على الدولار الأمريكي. وكانت تلك أصغر زيادة منذ فبراير شباط وجاءت في أعقاب زيادة بلغت 0.3 بالمئة في يوليو تموز.

وقد تعزز بيانات التضخم الرأي القائل بأن البنك المركزي الأمريكي قد يسير ببطء في إنهاء إجراءات الدعم الاقتصادي ويبقي على أسعار الفائدة منخفضة. ويستفيد الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تقلص تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 5.12 بالمئة إلى 1980.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2020 بينما تراجع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 944.26 دولار. وبلغت خسائر البلاديوم منذ بداية سبتمبر أيلول حوالي 20 بالمئة.

وصعدت الفضة 0.57 بالمئة إلى 23.85 دولار للأوقية.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html