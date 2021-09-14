المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى فيما يزيد عن 31 عاما

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى فيما يزيد عن 31 عاما يوم الثلاثاء بقيادة الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتي اقتفت أثر مكاسب وول ستريت بينما عزز التقدم في حملة التطعيمات المحلية الآمال بإعادة فتح الاقتصاد.

وصعد المؤشر نيكي 0.73 بالمئة ليغلق عند 30670.10 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 1990. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.01 بالمئة إلى 2118.87 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ليل الاثنين لينهي موجة خسائر على مدار خمسة أيام.

وقاد مكاسب 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية قطاع التأمين الذي صعد 3.67 بالمئة وتلاه قطاع الشحن الذي ربح 2.14 بالمئة.

وكسبت المصافي 2.05 بالمئة بينما صعد النفط لأعلى مستوى في ستة أسابيع.

وفقد سهما عملاقي التكنولوجيا مجموعة سوفت بنك وأدفانتست، 0.49 بالمئة و0.18 بالمئة على التوالي بعد هبوط المؤشر ناسداك يوم الاثنين.

وارتفع سهم طوكيو مارين هولدينجز 6.2 بالمئة وكان الأفضل أداء على المؤشر نيكي، وتلاه سهم شوا دينكو الذي قفز 6.19 بالمئة وارتفع سهم زد هولدينجز 5.24 بالمئة.

ونزل سهم كونامي هولدينجز 2.79 بالمئة وكان الأسوأ أداء على نيكي، وتلاه سهم باسيفيك ميتالز الذي خسر 2.72 بالمئة وسهم طوكيو إلكتريك باور كومباني هولدينجز الذي تراجع 2.27 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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