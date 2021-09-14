مونزا تستضيف السباق الختامي لبطولة العالم للراليات بدلا من اليابان

أخبار اليابان

(رويترز) - قال منظمون يوم الثلاثاء إن حلبة مونزا الإيطالية ستستضيف السباق الختامي للموسم في بطولة العالم للراليات في نوفمبر تشرين الثاني بدلا من اليابان.

وسيشهد السباق المقرر بين 19 و21 نوفمبر العديد من المراحل داخل وحول الحلبة التي تستضيف سباق جائزة إيطاليا الكبرى والواقعة خارج ميلانو وكذلك على طرق جبلية مغلقة إلى الشمال.

وتم إلغاء رالي اليابان بسبب وباء كوفيد-19.

وكان من المقرر أن يعود رالي اليابان لجدول بطولة العالم لأول مرة منذ 2010 وتم ترتيب موعده ليقام بين 11 و14 نوفمبر.

وقال المنظمون "مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وإقامة رالي اليابان في طرق عامة وما يستلزمه من تعاون وثيق مع مسؤولي وسكان المنطقة لم يعد لدينا أي خيار للأسف سوى إلغاء نسخة 2021 من رالي اليابان".

كما ألغي بالفعل سباق اليابان ضمن فورمولا 1 وسباق الجائزة الكبرى الياباني ضمن بطولة العالم للدراجات النارية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html