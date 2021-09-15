الوادا تراجع لائحة حظر تعاطي القنب على الرياضيين

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(رويترز) - ستراجع مجموعة استشارية تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) لائحة حظر تعاطي القنب على الرياضيين، في خطوة تأتي بعد إيقاف العداءة الأمريكية شاكيري ريتشاردسون وغيابها عن أولمبياد طوكيو بسبب إيجابية عينتها بهذه المادة.

وقالت الوادا يوم الثلاثاء إنه سيتم تشكيل هذه المجموعة العلمية العام المقبل، كما أكدت أنه سيحظر تعاطي القنب في المسابقات خلال الوقت الحالي وسيستمر ذلك خلال 2022 أيضا.

وجاءت عينة ريتشاردسون إيجابية بالقنب خلال التصفيات الأمريكية المؤهلة للألعاب في يونيو حزيران الماضي ما تسبب في إلغاء نتائجها، وعوقبت بالإيقاف لمدة شهر واحد.

وقالت العداءة البالغ عمرها 21 عاما، والتي كانت مرشحة بقوة للتنافس على لقب سباق 100 متر، إنها استعانت بالقنب بالفعل للتعامل مع وفاة والدتها.

وتسبب إيقاف العداءة في تعاطف الكثيرين معها مع وجود مطالبات بمراجعة اللوائح، وحظيت بدعم الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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