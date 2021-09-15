رئيس وزراء اليابان يصف إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بأنه "شائن"

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - وصف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الأربعاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بأنه عمل "شائن"، معتبرا إياه تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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