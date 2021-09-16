جيه.بي مورجان يدعم أسهم الأسواق الناشئة

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لندن (رويترز) - حث بنك الاستثمار جيه.بي مورجان المستثمرين على شراء أسهم الاقتصادات الناشئة وقتما تنخفض وقال إن تغيير رئيس الوزراء في اليابان يجب أن يقدم دفعة للين مثلما حدث تاريخيا.

وقال محللو البنك في تقرير لمخصصات الأصول العالمية يوم الأربعاء إن المؤشرات على أن موجة السلالة دلتا من كوفيد-19 تنحسر الآن تعني أن البنك يظل مؤيدا للإقبال على المخاطرة.

وقال المحللون "نرفع الوزن النسبي (التوصيات بالشراء) في الأسواق الناشئة واليابان هذا الشهر بالنظر إلى الأداء دون المستوى الذي سجلتاه في الآونة الأخيرة ودفعة مرتقبة في اليابان من تغيير النظام السياسي".

كما يتوقع المحللون استمرار التعافي الاقتصادي على مساره القوي وعودة الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مساره الذي كان عليه قبل الأزمة العام القادم. وقال جيه.بي مورجان "نظل متفائلين بشأن اتجاه سوق الأسهم ككل".

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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