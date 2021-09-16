إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد عقار تاكيدا اليابانية لعلاج سرطان الرئة

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شعار شركة تاكيدا للأدوية على مقرها الجديد في طوكيو، اليابان، 2 يوليو/ تموز، 2018. رويترز / كيم كيونغ هون.

قالت شركة الأدوية اليابانية تاكيدا يوم الأربعاء إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على عقارها Exkivity لعلاج نوع من أنواع سرطان الرئة.

وقالت تاكيدا إن الموافقة استندت إلى تجربة اختبار على 114 مريضًا مصابًا بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وأظهرت النتائج استجابات ذات مغزى سريريًا بمتوسط ​​مدة 18 شهرًا تقريبًا.

تمت الموافقة على Exkivity للمرضى الذين يعانون من طفرة جينية معينة تسمى EGFR Exon20 في سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، والذي تطور مرضه أثناء العلاج الكيميائي أو بعده.

قالت الشركة إن الموافقة على العقار كانت متوقفة على التحقق ووصف الفائدة السريرية في تجربة تأكيدية.

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، حيث يمثل حوالي 85٪ من 2.2 مليون حالة جديدة من سرطان الرئة يتم تشخيصها سنويًا في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يأتي الدواء مع تحذير من مخاطر السمية المحتملة للقلب وأمراض الرئة واضطرابات ضربات القلب.

(من إعداد دانيا نديم في بنغالورو؛ تحرير شاليش كوبر وكريشنا شاندرا إلوري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)