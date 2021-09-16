حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 226.38 مليون والوفيات 4 ملايين و833919
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.38 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و833919.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 665953 41564734
الهند 443497 33316755
البرازيل 587797 21019830
المملكة المتحدة 134647 7312683
روسيا 375624 7194926
فرنسا 115829 6926604
تركيا 60358 6709417
إيران 115619 5360387
الأرجنتين 113816 5229848
كولومبيا 125713 4932998
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 21631 1963264
36 - المغرب 13729 910991
41 - الأردن 10574 810559
44 - الإمارات 2068 730743
46 - تونس 24337 696279
49 - لبنان 8266 614688
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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