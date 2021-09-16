مهرجان دولي جديد لمسرح المرأة في مصر يحمل اسم المعبودة إيزيس

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من سامح الخطيب

القاهرة (رويترز) - داخل دار الأوبرا المصرية تضافرت جهود مجموعة من الكاتبات والمخرجات والفنانات المتحمسات لقضايا حواء وأعمالها الإبداعية من أجل إطلاق مهرجان مسرحي دولي جديد للمرأة يوم الأربعاء.

واختارت القائمات على المهرجان إحدى أشهر المعبودات في مصر القديمة لإطلاق اسمها على الحدث الوليد.. مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

أقيم حفل الافتتاح مساء الأربعاء بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا وأحيته فرقة (طبلة الست) المكونة من ست فتيات تعزفن على آلات إيقاعية وجاء بعده عرض الرقص المعاصر (بهية) لفرقة فرسان الشرق من تصميم وإخراج كريمة بدير على مسرح الهناجر.

وتقول المخرجة والممثلة عبير لطفي مؤسسة المهرجان ورئيسته إنه ربما تكون هناك تجارب مسرحية عربية سابقة لمسرح المرأة لكن هذا هو المهرجان الدولي الوحيد في المنطقة المعني بقضايا النساء.

وقالت لرويترز "نعمل على إخراج المهرجان للنور منذ ثلاث سنوات لكن الظروف لم تكن مواتية وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأمور صعوبة لكننا الآن وصلنا لليوم الافتتاحي".

وأضافت "البعض قد يفهم من العنوان أن المهرجان موجه للمرأة فحسب لكننا نريد تسليط الضوء على قضاياها واهتماماتها حتى لو كان العمل من صنع رجل، والدليل على ذلك أن لدينا عروض هذا العام لمخرجين رجال لكنها تتناول المرأة بشكل إيجابي".

ويقدم المهرجان على مدى أسبوع ثمانية عروض مصرية وتسعة عروض عربية وغربية تتمحور جميعها حول المرأة وقضاياها وعلاقاتها بمحيطها على مسارح الهناجر والفلكي وروابط واستوديو عماد الدين واستوديو كلتوجراف والقاعة الأرمينية بالجامعة الأمريكية.

تشارك في المهرجان عروض من هولندا واليابان وروسيا وسوريا وتونس والأردن وألمانيا والبرازيل ورومانيا ومصر.

وتحمل هذه الدورة اسم الكاتبة المصرية فتحية العسال (1933-2014) التي قدمت للمسرح أعمالا متميزة منها (المرجيحة) و(الباسبور) و(نساء بلا أقنعة) و(البين بين) و(سجن النساء).

كما يكرم المهرجان سبع شخصيات نسائية مؤثرة بعالم المسرح هن الممثلة الراحلة شويكار والممثلة اللبنانية نضال الأشقر والناقدة هدى وصفي وأستاذة الإلقاء نجاة علي والمخرجة عفت يحيى والممثلة إيمان صلاح الدين والممثلة والمخرجة البريطانية جوليا فارلي.

ويشمل برنامج المهرجان ندوة بعنوان (حضور المرأة في المسرح العالمي) تقام على مدى يومين تحت إشراف أسماء يحيى الطاهر أستاذة الدراما والنقد بجامعة حلوان وحلقة نقاش عبر تطبيق زوم على الإنترنت عن (مشكلات تواجهها النساء في المسرح) وكذلك ورش عمل في أداء الممثل والكتابة الإبداعية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب - تحرير)









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