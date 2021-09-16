الدولار يتعثر مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي المقبل

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طوكيو (رويترز) - حوم الدولار قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي مقابل عملات رئيسية يوم الخميس فيما يتطلع المتعاملون لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامج التحفيز.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 92.506 دون أن يطرأ عليه تغير يذكر عن يوم الأربعاء.

وبلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.887 في مطلع الأسبوع ثم انخفض إلى أقل مستوى في أسبوع عند 92.321 يوم الثلاثاء بعد تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع. وبلغ الدولار أقل مستوى له خلال الشهر عند 91.941 في الثالث من سبتمبر أيلول عند إعلان بيانات وظائف مخيبة للتوقعات.

وينتهي اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة بالمركزي الأمريكي في 22 سبتمبر أيلول، ومن المنتظر أن يوفر بعض الوضوح بشأن توقعات تقليص التحفيز والرفع المنتظر لسعر الفائدة.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة إلى 109.24 ين بعدما تراجع إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 109.110 في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.18095 دولار ليستقر بين أعلى وأقل مستوى خلال الشهر بين 1.1909 و1.17705 دولار.

وبالنسبة لبقية العملات جرى تداول الكرونة النرويجية عند 8.5776 مقابل الدولار دون أن تسجل تغيرا يذكر، وصعدت عند آخر تداول لها قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 8.5598 خلال الليل مدعومة بصعود أسعار النفط.

وسجلت الكرونة 10.1119 مقابل اليورو وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو حزيران.

ونزل الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.7322 دولار أمريكي بعدما انخفض إلى 0.73015 يوم الأربعاء لأول مرة منذ 31 أغسطس آب.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.7110 دولار أمريكي متخليا عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة بنسبة بلغت 0.47 بالمئة بعدما سجل الاقتصاد نموا بوتيرة أسرع من المتوقع.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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