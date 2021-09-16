أسهم اليابان تغلق منخفضة نتيجة جني الأرباح

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس إذ واصل المستثمرون جني الأرباح بعد الارتفاع الأخير الذي عززته الآمال في قيادة سياسية جديدة.

ونزل المؤشر نيكي 0.62 بالمئة ليغلق عند 30323.34 نقطة بعدما ارتفع نحو 0.36 في المئة في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 2090.16 نقطة.

وشهدت الأسهم اليابانية ارتفاعا منذ الثالث من سبتمبر أيلول، عندما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا عزمه التنحي مما عزز التوقعات بتحفيز اقتصادي جديد في ظل القيادة الجديدة.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما المحلل لدى بيكتيت لإدارة الأصول "أدت التطورات السياسية الداخلية إلى ارتفاع الأسهم اليابانية لكن هذا الزخم توقف مؤقتا بعد أن تفوقت الأسهم اليابانية على الأسهم الأمريكية في المكاسب التي تحققت مؤخرا".

وقادت شركات الشحن الخسائر فتراجعت 1.61 بالمئة، في حين انخفضت شركات العقارات 1.54 بالمئة. وانخفضت شركات الزجاج والسيراميك والنحاس 1.51 بالمئة.

وكانت شركات التكنولوجيا ذات الثقل أكبر خاسر على مؤشر نيكي إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 3.05 بالمئة، وفقدت مجموعة سوفت بنك 1.39 في المئة.

من ناحية أخرى، اقتفت أسهم الطاقة أثر المكاسب التي حققتها نظيراتها في الولايات المتحدة خلال الليل بعد ارتفاع أسعار النفط الخام. وارتفعت أسهم شركات التكرير 2.14 بالمئة وصعدت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.8 في المئة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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