الصين تتهم أمريكا بممارسة ”حيل سياسية رخيصة“ بشأن معرض صور للويغور

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جنيف (رويترز) - اتهمت الصين الولايات المتحدة بممارسة ”حيل سياسية رخيصة“ يوم الخميس لدعمها معرضا للصور خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف يُظهر عشرات المفقودين أو من يُعتقد أنهم محتجزون في معسكرات تديرها الصين في إقليم شينجيانغ.

وفي بيان أُرسل للصحفيين، اتهمت البعثة الدبلوماسية الصينية في جنيف واشنطن ”بمحاولة تحقيق مكاسب من نشر معلومات مضللة عن الصين، تجاوزت أبسط الحدود الأخلاقية في مهاجمة الآخرين.

”ننصح الولايات المتحدة بالتصرف كقوة محترمة واستثمار مواردها في تحسين رفاهية وحقوق الشعب لأمريكي بدلا من انتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى وممارسة حيل سياسية رخيصة“.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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