كونو تارو المرشح لمنصب رئاسة وزراء اليابان: على اليابان أن تسد فجوة إنتاج تبلغ 200 مليار دولار

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وزير الإصلاح الياباني كونو تارو والمسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا، المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، يتحدث خلال مقابلة جماعية في طوكيو، اليابان في 16 سبتمبر/ أيلول 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال كونو تارو المرشح البارز في السباق لقيادة الحزب الحاكم، يوم الجمعة إن على اليابان اتخاذ خطوات لسد فجوة إنتاجية تبلغ 22 تريليون ين (200 مليار دولار) في الاقتصاد.

في خطاب حول مقترح سياسته، قال كونو أيضًا إن الحكومة يجب أن تأخذ زمام المبادرة في الترويج للطاقة المتجددة كموضوع يستحق ”أولوية قصوى“.

(الدولار = 109.8300 ين)

(شارك في التغطية لايكا كيهارا وكيوشي تاكيناكا وتيتسوشي كاجيموتو ؛ تحرير كلارنس فرنانديز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)