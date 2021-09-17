أسهم اليابان تغلق على مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ قفزت أسهم شركات الرقائق ذات الثقل وساهم بعض المستثمرين في تحقيق المكاسب الأخيرة.

وتضافرت الآمال في قيادة سياسية جديدة وزيادة التطعيمات الواقية من كوفيد-19 وتراجع الإصابات لتصعد بالمؤشر نيكي 8.58 بالمئة في المتوسط هذا الشهر. وعلى الرغم من انخفاضه في الجلستين السابقتين أنهى المؤشر الأسبوع مرتفعا 0.39 بالمئة مسجلا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع نيكي 0.58 بالمئة ليغلق عند 30500.05 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 2100.17 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول "ارتفعت الأسهم لأن بعض المستثمرين أرادوا زيادة أوزان الأسهم اليابانية في محافظهم. وهناك طلب من أولئك الذين لم يشتروا الأسهم اليابانية خلال ارتفاعها هذا الشهر".

وقاد سهم إم3 للخدمات الطبية مكاسب مؤشر نيكي مرتفعا 4.91 بالمئة، تلته الأسهم المرتبطة بالرقائق فزاد طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.24 بالمئة و2.44 بالمئة على التوالي.

وكانت شركات الشحن أكبر الرابحين في المؤشر الفرعي للصناعة في بورصة طوكيو إذ قفز سهم نيبون يوسين 2.88 بالمئة وارتفع سهم كاواساكي كيسن 4.24%.

وزادت أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية أيضا بنسبة 1.67 بالمئة و1.16 بالمئة على التوالي.

على الجانب الآخر، تراجعت نيبون ستيل 5.96 بالمئة بعد أن سعرت الشركة المصنعة للصلب سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليار ين (2.73 مليار دولار).

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير‭ ‬أمل أبو السعود)

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