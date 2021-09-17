قرعة دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للقدم
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هونج كونج (رويترز) - فيما يلي قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة..
الوحدة (الإمارات) أمام النصر (السعودية).
بيروزي (إيران) أمام الهلال (السعودية).
تشونبوك (كوريا الجنوبية) أمام أولسان (كوريا الجنوبية).
بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية) أمام ناجويا جرامبوس (اليابان).
(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)
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