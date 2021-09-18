تأجيل ماراثون طوكيو وإلغاء نسخة 2022 بسبب كورونا

أخبار اليابان

(رويترز) - قال القائمون على تنظيم ماراثون طوكيو إنهم قرروا تأجيل السباق حتى مارس آذار المقبل وإلغاء نسخة السباق في 2022 بسبب حالة الطوارئ الصحية المطبقة في العاصمة اليابانية في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا.

وقالت مؤسسة ماراثون طوكيو عبر موقعها الرسمي على الإنترنت يوم الجمعة إن السباق الذي كان من المقرر إقامته في 17 أكتوبر تشرين الأول المقبل تأجل إلى السادس من مارس آذار 2022.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن تاداكي هايانو مدير السباق قوله "أود وبكل صدق الاعتذار ليس فقط للعدائين والمتطوعين لكن لكل من كان ينتظر الحدث".

وللعام الثاني على التوالي يتأثر ماراثون طوكيو باستمرار جائحة كوفيد-19 بعد أن اقتصر السباق في العام الماضي على عدائي الصفوة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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