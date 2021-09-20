كوريا الشمالية: أمريكا تخاطر ببدء ”سباق تسلح نووي“ بسبب الغواصات الأسترالية

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سول (رويترز) - حذرت كوريا الشمالية يوم الاثنين من أن الولايات المتحدة تجازف ببدء سباق تسلح نووي خطير بعد أن أعلنت عن تزويد أستراليا بتكنولوجيا غواصات تعمل بالطاقة النووية، وانتقدت ما وصفته بازدواجية المعايير من جانب واشنطن وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة.

وأبرمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شراكة أمنية جديدة مع بريطانيا وأستراليا تشمل تزويد الأخيرة بالتكنولوجيا لبناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وانضمت كوريا الشمالية إلى الصين في التنديد بالقرار الأمريكي الذي وصفته بأنه ”غير مسؤول“ ويدمر السلام والاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود العالمية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في تعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية ”تلك أفعال ضارة وخطيرة ستخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشعل سباقا للتسلح النووي“.

وانتقدت كوريا الشمالية ما وصفته بنهج واشنطن المزدوج في التعامل، مشيرة إلى تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع الصين لكن القرار يهدف لتعزيز الأمن الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن تلك التصريحات ”تصل إلى حد موقف بأنه يمكن لأي دولة نشر التكنولوجيا النووية إذا كان ذلك في صالحها، وهذا يُظهر أن الولايات المتحدة هي الجاني الرئيسي على النظام الدولي للحد من الانتشار النووي“.

وأضافت ”ننظر بعمق في خلفية القرار الأمريكي وبالتأكيد سنتخذ إجراءات مضادة بالمثل في حالة وجود أي تأثير سلبي ولو ضئيل على أمن بلدنا“.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة أن ازدواجية معايير واشنطن وسياستها العدائية تعرقل استئناف محادثات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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