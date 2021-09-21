الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض حاد متأثرة بمخاوف بشأن مشاكل ايفرجراند الصينية

أخبار اليابان





(رويترز) - هوت سوق الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إذ أدى تنامي المخاوف بشأن إفلاس محتمل لمجموعة إيفرجراند الصينية إلى ذعر بين المستثمرين في بداية قاتمة لأسبوع حافل باجتماعات لبنوك مركزية كبرى.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.7 بالمئة، وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 3.6 بالمئة متضررة من تراجع أسعار السلع الأولية.

وفي وقت سابق أغلقت الأسهم الآسيوية على هبوط حاد في أعقاب جلسة ساخنة لمجموعة إيفرجراند الصينية، أكبر مطور عقاري مدين في العالم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي لثلاثة أسابيع متتالية بفعل مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وقفزة للتضخم واستمرار ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وتأثير تشديد السلطات الصينية القواعد التنظيمية للشركات.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء إذ من المتوقع أن يرسي البنك المركزي الأمريكي الأساس لتوقيت تقليص برنامجه التحفيزي الضخم المرتبط بالجائحة. وفي المجمل من المقرر أن يعقد 16 بنكا مركزيا اجتماعات هذا الاسبوع، ومن بين تلك البنوك البنك المركزي في كل من المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا واليابان.

وهبطت الأسهم الألمانية 2.3 بالمئة مع إظهار بيانات قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.

وتراجعت أسهم كبرى شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين ما بين 1.3 بالمئة إلى 3.2 بالمئة، مواصلة خسائرها الحادة من الجلسة السابقة.

وأغلقت كل المؤشرات الفرعية للأسهم الأوروبية على انخفاض وفي مقدمتها مؤشر البنوك الذي هبط 5.3 بالمئة، في حين سجلت قطاعات المرافق والأغذية والمشروبات والعقارات أصغر الانخفاضات.

ومن ناحية أخرى قفز مؤشر الخوف في أسواق الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html