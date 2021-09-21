حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 228.97 مليون والوفيات 4 ملايين و904053
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و904053.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 676086 42187464
الهند 445133 33478419
البرازيل 590752 21239783
المملكة المتحدة 135252 7465448
روسيا 407984 7294672
فرنسا 116030 6955333
تركيا 61770 6873698
إيران 117526 5442232
الأرجنتين 114429 5239232
كولومبيا 125895 4941064
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 21869 1978412
36 - المغرب 13958 920374
41 - الأردن 10624 814676
44 - الإمارات 2077 733003
46 - تونس 24553 700807
49 - لبنان 8294 618278
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html