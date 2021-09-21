حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 228.97 مليون والوفيات 4 ملايين و904053

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.97 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و904053.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 676086 42187464

الهند 445133 33478419

البرازيل 590752 21239783

المملكة المتحدة 135252 7465448

روسيا 407984 7294672

فرنسا 116030 6955333

تركيا 61770 6873698

إيران 117526 5442232

الأرجنتين 114429 5239232

كولومبيا 125895 4941064

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21869 1978412

36 - المغرب 13958 920374

41 - الأردن 10624 814676

44 - الإمارات 2077 733003

46 - تونس 24553 700807

49 - لبنان 8294 618278

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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