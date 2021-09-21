أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل متاعب إيفرجراند

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طوكيو (رويترز) - اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة يوم الثلاثاء، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لمجموعة إيفرجراند الصينية، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.

وانخفض المؤشر نيكي 2.17 بالمئة ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو حزيران. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة إلى 2064.55 نقطة.

هزت الأسواق العالمية يوم الاثنين مخاوف متزايدة من احتمال تخلف إيفرجراند عن السداد، إذ تكبد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو أيار.

ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدودا.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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