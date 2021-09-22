شي: الصين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كوفيد بنهاية العام

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واشنطن (رويترز) - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء أن الصين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 بنهاية العام.

قدم شي هذا التعهد في خطاب مصور بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه على نوايا بلاده السلمية في العلاقات الدولية وقال إن الصين لن تغزو أو ترهب الآخرين أبدا أو تسعى للهيمنة.

وتحدث شي بعدما رسم الرئيس الأمريكي جو بايدن معالم حقبة جديدة من المنافسة الشديدة دون حرب باردة برغم صعود الصين، وذلك في أول خطاب له بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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