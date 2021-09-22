أمريكا تتبرع بنصف مليار جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19 للعالم

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واشنطن (رويترز) - أفاد مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19 من إنتاج شركتي فايزر وبيونتك لدول في أنحاء العالم، لترفع العدد الإجمالي للقاحات التي ستقدمها إلى أكثر من مليار جرعة.

ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية بشأن كوفيد-19 يوم الأربعاء ومن المرجح أن يعلن خلالها عن التعهد الجديد.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أبلغ بايدن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة ضخت أكثر من 15 مليار دولار في جهود الاستجابة العالمية لكوفيد-19 بهدف تمويل أكثر من 160 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في دول أخرى.

واشترت الولايات المتحدة بالفعل 500 مليون جرعة من لقاح فايزر وبيونتك وتبرعت بها عبر برنامج توزيع اللقاحات العالمي كوفاكس.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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