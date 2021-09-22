فوز سيتي وليفربول في كأس الرابطة وخروج إيفرتون

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مانشستر (إنجلترا) (رويترز) - أحرز رياض محرز هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للدور الرابع بعد الفوز 6-1 على ضيفه ويكومب واندرارز المنافس في الدرجة الثالثة يوم الثلاثاء.

وتأهل ليفربول أيضا وفاز 3-صفر على ملعب نوريتش سيتي حيث سجل المهاجم الياباني تاكومي مينامينو هدفين، وأضاف ديفوك أوريجي هدفا.

لكن مع إجراء معظم أندية الدوري الممتاز للعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، سقطت بعض الأندية حيث ودع إيفرتون وواتفورد البطولة أمام منافسين من الدرجات الأدنى.

ومنح براندون هانلان تقدما مفاجئا لويكومب على ملعب الاتحاد في الدقيقة 22 لكن أصحاب الأرض أنهوا الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 3-1 بفضل أهداف كيفن دي بروين ومحرز وفيل فودن قبل تسجيل ثلاثة أهداف اخرى في الشوط الثاني.

واكتملت سداسية سيتي عندما سجل كول بالمر (19 عاما) هدفه الأول مع ناديه، في ليلة شهدت مشاركة بعض لاعبي أكاديمية سيتي الشبان.

وقال جوارديولا "أنا فقط سأقول شكرا جزيلا لكل عناصر الأكاديمية.. لديهم العديد من اللاعبين الرائعين وليس واحدا فقط أو اثنين. كلهم لاعبون مثقفون وشكرا لعائلاتهم. نملك لاعبين موهوبين. يمكننا الاعتماد عليهم بكل تأكيد".

وأحرز الفنلندي ماركوس فورس مهاجم برنتفورد أربعة أهداف في فوز فريقه الساحق 7-صفر على أولدهام أثليتيك متذيل ترتيب الدرجة الرابعة في مباراة الفريقين بالدور الثالث.

وسجل جاي رودريجيز مهاجم بيرنلي أربعة أهداف أيضا في فوز فريقه 4-1 على روتشديل بالدرجة الرابعة.

وخسر إيفرتون 8-7 في ركلات الترجيح على ملعب كوينز بارك رينجرز بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

وسجل تشارلي أوستن هدفي كوينز بارك ليتقدم 2-1، وقبل أن يدرك أندروس تاونسند التعادل لإيفرتون في الدقيقة 47.

وفي ركلات الترجيح، دفع سيني ديانج حارس كوينز بارك محاولة توم ديفيز نحو القائم، ثم سجل جيمي دان الركلة الحاسمة في الفوز.

وودع واتفورد المنافس في الدوري الممتاز البطولة أمام ستوك سيتي المنافس في الدرجة الثانية بخسارته 3-1 على ملعبه.

واحتاج ساوثامبتون لركلات الترجيح ليفوز على شيفيلد يونايتد المنافس بالدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفاز ليدز يونايتد أيضا بركلات الترجيح 6-5 على ملعب فولهام بعد انتهاء المباراة بدون أهداف.

ولا يوجد وقت إضافي في البطولة، حيث يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وتقام باقي مباريات الدور الثالث للمسابقة يوم الأربعاء.

(إعداد أحمد الخشاب وأسامة خيري للنشرة العربية)

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