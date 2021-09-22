نيكي يبلغ قاع أسبوعين وسط حذر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

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طوكيو (رويترز) - بلغ المؤشر نيكي أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الأربعاء، إذ تطلع المستثمرون بحذر إلى نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن موعد إنهاء التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضا 0.67 بالمئة عند 29639.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة ليغلق عند 2043.55 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ السادس من سبتمبر أيلول.

غيّر نيكي مساره لفترة وجيزة في وقت سابق من يوم الأربعاء وارتفع بعد أن قالت هينجدا ريل ستيت جروب، الوحدة الرئيسية في إيفرجراند الصينية، إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة يوم الخميس، مما يهدئ المخاوف من انهيار وشيك.

ومن المقرر صدور نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ويعقبه مؤتمر صحفي بعد نصف ساعة.

وستكون الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة يوم الخميس.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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